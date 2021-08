Previsioni Meteo: ancora super-caldo torrido, oggi punte di +46°C

MeteoWeb

L’azione del promontorio anticiclonico a cuore caldo di matrice subtropicale, continua su tutta l’Italia. Le previsioni meteo computano, per oggi, le isoterme più calde soprattutto sulla Sicilia, localmente anche sulla Sardegna centro meridionale e sulla Calabria. Sempre molto caldo anche sul Sud peninsulare e diffusamente sui settori centrali tirrenici, tuttavia su queste aree con qualche grado in meno. Da rilevare anche una maggiore nuvolosità sui comparti centro-meridionali, ciò a causa di una interazione tra correnti nord-occidentali indotte dalla circolazione in quota e altre settentrionali o orientali determinate dall’andamento barico al solo. La convergenza delle due diverse circolazioni alle varie quote, si pone in prossimità delle regioni centrali e meridionali dove sono presenti un po’ più di nubi, ma in buona parte innocue, tuttavia localmente associate a locali rovesci o a qualche temporale. Ma ecco più nel dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte prossima.

Intanto, in queste ore mattutine, più nubi irregolari stanno interessando soprattutto il Lazio centro-settentrionale, anche l’area di Roma, con locali rovesci sparsi o anche qualche temporale sulla costa romana, verso Fregene. Altre nubi irregolari verso l’Abruzzo settentrionale, localmente il Sudest delle Marche, e diffuse ancora sulle regioni meridionali, tra Est Campania, Puglia, Lucania, localmente Calabria, ma su queste aree non associate a precipitazioni degne di nota, salvo qualche breve rovescio sul Nord Abruzzo e occasionali, deboli, tra Sud Foggiano e Barese, in Puglia. Ampio soleggiamento sul resto del paese, salvo locali nubi irregolari anche sulla Sardegna centro-meridionale, sul medio-basso Tirreno in mare e localmente sulle estreme Alpi settentrionali, soprattutto piemontesi. Per il prosieguo della giornata, un po’ di nubi irregolari, secondo le previsioni meteo, potrebbero continuare a interessare i settori appenninici centro-meridionali, soprattutto tra Marche, Abruzzo e Molise, anche localmente tra Campania e Lucania, con qualche addensamento sparso ma, mediamente, senza precipitazioni degne di nota, salvo qualche rovescio occasionale più probabile, tuttavia non affatto certo, sull’Abruzzo, su Est Molise e sulla Campania interna.

Addensamenti anche sul Gargano, anche qui con rischio di qualche rovescio e addensamenti occasionali sulla Sardegna orientale, sui rilievi tra alto Veneto e Friuli e sul Sudest della Sicilia, ma qui con scarsi fenomeni associati o completamente assenti. Sole e bel tempo sul resto del paese. Circa le temperature, le previsioni meteo computano ancora valori infuocati in particolare sulla Sicilia, specie tra Catanese e Siracusano, dove le punte massime odierne potrebbero spingersi ancora verso i +44/+45°C o localmente anche verso i +46°C o oltre, specie dove magari contribuiscono azioni “favoniche” con una maggiore compressione e riscaldamento dell’aria in presenza di un vento più sostenuto e in caduta dai rilievi. Valori importanti, possibili verso i +44/+45°C anche sulla Sardegna meridionale e punte di +42/+43° possibili anche sulla Calabria. Valori massimi fino a +40/+41°C sulla Lucania orientale, Materano, sul resto del sud punte verso i +37/+38/+39°C e queste medesime punte potranno essere raggiunte anche sulle regioni centrali tirreniche, in particolare sulle aree pianeggianti tra Toscana e Lazio. Temperature massime diffusamente comprese tra +32°C e +35/36°C sulla Pianura Padana e sulle pianure interne del medio Adriatico. Infine, uno sguardo ai venti, attesi, secondo le previsioni meteo, moderati con rinforzi sul medio-basso Adriatico soprattutto largo, qui localmente anche forti, e moderati con rinforzi sempre settentrionali anche sul medio-alto Tirreno, sul Canale e Mare di Sicilia e sul Mare di Sardegna. Venti deboli o localmente moderati, ancora in prevalenza settentrionali altrove.