Previsioni Meteo: oggi bel tempo prevalente con clima estivo piacevole, attenzione ai temporali pomeridiani

Come da previsioni meteo di qualche giorno fa, in questa fase di metà settimana la circolazione sull’Italia e sul Mediterraneo centrale si è orientata in prevalenza dai quadranti occidentali con condizioni bariche ibride, quindi senza particolari promontori anticicloni né azioni depressionarie degne di nota. Aria, dunque, che proviene dai settori oceanici, senz’altro più mite di quella rovente nordafricana che ha caratterizzato anche gran parte della prima metà di agosto. Le temperature, infatti, sono sensibilmente calate con perdita anche oltre 10°C rispetto ai giorni scorsi un po’ ovunque sul territorio, fino alle estreme aree meridionali e ai settori insulari.

Il tempo, però, non presenta particolari condizioni instabili, perlomeno in termini di estensione, per via di un divario termico verticale che progressivamente si è andato riducendo grazie alla penetrazione di aria più fresca anche verso i bassi strati. La componente più umida occidentale, tuttavia, riuscirà ad attivare anche per oggi locali focolai temporaleschi e di più sulle regioni centro-meridionali, soprattutto del versante tirrenico interno. Più nel dettaglio, dopo una mattinata che trascorrerà generalmente stabile e soleggiata un po’ su tutto il paese, salvo più nubi diffuse al Nordovest fino all’alta Lombardia, anche con qualche debole precipitazione su Piemonte, nei dintorni di Torino e di Alessandria, le previsioni meteo computano una tendenza ad addensamenti tra il Lazio e l’Ovest Abruzzo, localmente sull’Ovest Molise e sul basso Tirreno, tra Sud Campania, Ovest Lucania e Nord Calabria. Su tutti questi ultimi settori, sono attesi maggiori addensamenti nelle ore più calde della giornata, associati a locali rovesci e temporali. I fenomeni potranno essere localmente forti tra Lazio e Abruzzo, in qualche caso anche tra Sud Salernitano, Ovest Potentino, Cosentino interno, Crotonese ed estremo Nordest Catanzarese. Possibili nubi cumuliformi anche sul Nord Appennino, tra i rilievi settentrionali della Toscana e quelli emiliani centro-occidentali, anche qui con qualche rovescio o temporale e altri possibili rovesci sparsi, ma qui più localizzati, sulle Alpi occidentali piemontesi e su quelle centro-orientali del Nord. Ampio soleggiamento altrove con clima gradevole estivo, salvo una locale parziale nuvolosità. Circa le temperature massime di oggi, come già accennato, sono tutte rientrate nelle medie stagionali, con valori estremi, secondo le previsioni meteo, non oltre +32/+34/35°C, rispettivamente sulle aree centro-settentrionali e meridionali.