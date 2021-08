Previsioni Meteo: oggi breve tregua dal caldo rovente, temperature sotto la media in tutta Italia

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il campo termico nelle ultime 24/36 ore, si è abbassato su tutta l’Italia. Responsabile del calo, una circolazione più mite oceanica che è riuscita ad abbassare in latitudine, andando a coinvolgere anche le regioni meridionali oltre che quelle centrali e settentrionali. Dunque, valori termici che questa mattina si sono posti anche sotto le medie diffusamente sul paese. Come espresso nel quadro anomalie termiche dell’immagine in evidenza, sono presenti valori da 1 a 2/3°C sotto media su molte regioni, anche meridionali, soprattutto tra Campania e Puglia, ma fino a 4°C sotto media sulla Toscana. I valori sono ritornati temporaneamente nella norma anche sulle isole maggiori. Il resto della giornata proseguirà all’insegna del clima più mite con le temperature sostanzialmente nella media. Si tratterà di una breve fase più mite, poi la pressione e anche i valori termici torneranno a salire anche in maniera vertiginosa, al punto che già dal fine settimana prossimo, ma ancor più poi nella settimana successiva, si tornerà abbondantemente sopra media.

Andando più nel dettaglio circa il tempo per la giornata odierna, la mattinata si presenta con sole prevalente un po’ ovunque, salvo una maggiore parziale nuvolosità sul basso Tirreno, tra la Campania e la Calabria tirrenica e un po’ più di nubi irregolari sulla Toscana centro-settentrionale, localmente sui settori appenninici emiliani-romagnoli ai confini con la Toscana. Da evidenziare, nella prima parte della mattinata, un nucleo instabile piuttosto circoscritto sull’alto Adriatico, al largo del Golfo di Trieste, nel tratto di mare largo antistante la riviera di Lignano Sabbiadoro e verso l’Istria, anche con un temporale forte in mare, in spostamento verso le località croate di Zambrattia, Umago e soprattutto sul mare largo antistante.

Per le ore pomeridiane, le previsioni meteo computano ancora un tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, salvo un po’ più di nubi irregolari sui rilievi in genere, e maggiori addensamenti con qualche rovescio o temporale tra alto Veneto e Friuli, non escluso qualcuno occasionale anche tra il Sud della Romagna e il Nord Marche. In riferimento alle temperature, come già rilevato, esse sono tutte in calo soprattutto al Centro Sud, con valori massimi mediamente compresi in pianura tra +27 e +34°C, qualche valore più alto verso i +35/+36°C al Sud e sulle isole maggiori, fino a +37/+38° sulla Sicilia. Previsioni meteo, infine, per venti ancora abbastanza sostenuti occidentali, sulle aree appenniniche, sui bacini tirrenici e ionici, anche forti da Ovest/Sudovest tra il Golfo Ligure largo e il Mare di Corsica settentrionale, sul Mare di Sicilia, specie verso le coste, e in prossimità delle coste ioniche calabresi.