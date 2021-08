Previsioni Meteo: oggi meno caldo ovunque, temporali verso il Centro/Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il promontorio caldo anticiclonico è stato costretto a un arretramento, nelle ultime ore, per via dell’incidere progressivo di una circolazione più fresca settentrionale verso il bacino centrale del Mediterraneo. Non si tratta di un’azione depressionaria di particolare rilievo, infatti le anse cicloniche più importanti si sono portate verso l’Est Europa, tuttavia un moderato calo della pressione a tutte le quote si è compiuto e andrà ancora compiendosi, con infiltrazioni di aria fresca nordoccidentale in grado di portare un clima più mite e di accendere, localmente, anche una certa instabilità.

Relativamente alla giornata odierna, secondo le previsioni meteo le condizioni per instabilità sono abbastanza fiacche sulle regioni settentrionali per via di una maggiore penetrazione di aria fresca anche nei bassi strati e, quindi, per minore divario termico verticale. Semmai sul Nord Italia saranno possibili addensamenti associati a locali fenomeni sulle Alpi occidentali e su Alpi e Prealpi centro-orientali. Una maggiore instabilità, invece, è attesa su alcune regioni del Centro, soprattutto tra il Lazio centro-orientale, l’Abruzzo interno e il Centro Ovest Molise. Su queste aree sono attesi rovesci e temporali più intensi e diffusi, localmente anche forti e con grandine. Qualche temporale sarà possibile anche sull’Umbria centro-meridionale e sul Sudovest delle Marche, tempo migliore sul resto del Centro. Attesi locali temporali anche al Sud, in particolare sulle aree interne campane, localmente sulla Puglia, anche sulla Lucania, magari anche qui localmente forti. Meglio altrove al Sud e sulle due isole maggiori. In riferimento alle temperature, lo abbiamo già rilevato, sono attese tutte in calo in maniera più apprezzabile al Centro Sud, un po’ meno sulla Sicilia: i valori massimi, secondo le previsioni meteo, si ostineranno a resistere sui +37/+38°C proprio sull’isola, specie sulla parte centro-orientale, altrove invece non andranno oltre i +34 +36° C in collina, in un contesto di valori medi in pianura compresi tra +26/+27°C e +32/+33°C.