Previsioni Meteo: oggi rovesci e temporali al Centro/Sud, FOCUS sulle aree a rischio forti nubifragi e grandinate

Stando alle previsioni meteo, la giornata odierna potrebbe essere una di quelle più instabili di questa fase post Ferragosto, un po’ più mite e caratterizzata da correnti nordoccidentali più umide. In linea generale, l’instabilità non è stata particolarmente intensa né diffusa, se si eccettua la giornata del 16, quando rovesci e temporali anche forti hanno colpito le aree centro-orientali del Nord, soprattutto alpine prealpine anche con danni. Sono mancate, sostanzialmente, significative vorticità per un’azione barica depressionaria di scarso spessore.

Per quest’oggi, tuttavia, un moderato flusso di correnti umide nordoccidentali potrebbe portare precipitazioni un po’ più estese ed essenzialmente nelle ore pomeridiane più calde. Ad essere maggiormente esposte saranno, secondo le previsioni meteo, soprattutto le regioni centro-meridionali appenniniche, dal Centro/Sud Umbria, verso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Lucania e fino al Nord della Calabria. naturalmente non ovunque su queste aree ci saranno temporali, si tratterà di fenomeni abbastanza irregolari tuttavia ricorrenti su queste regioni e di più tre settori interni laziali-abruzzesi, dove rovesci e temporali potrebbero presentarsi diffusamente anche forti, a carattere di nubifragio e con grandinate, aree in blu più scuro. Altro settore dove i fenomeni potrebbero essere più diffusi e anche più forti è quello tra la Campania centro-meridionale interna, quindi Est Avellinese e localmente Est Salernitano e la Lucania centrale. Sul resto delle aree appenniniche centro-meridionali, quelle colorate in celeste, i fenomeni potrebbero essere possibili, ma in forma decisamente più regolare localizzata quindi non affatto ovunque, tuttavia anche qui possibili di moderata o forte intensità. Addensamenti con rovesci e locali temporali, saranno possibili qua e là anche sui rilievi centro-orientali di entrambe le isole maggiori, localmente sul Nord Appennino, tra i rilievi appenninici emiliani-romagnoli e quelli della Toscana, ovest Alpi e tra Alto Adige e alto Veneto. Sul resto del paese tempo mediamente più asciutto e anche più soleggiato. Infine, in riferimento alle temperature, le previsioni meteo continuano a contemplare valori estivi piacevoli, quindi con massime più o meno nella norma stagionale, mediamente comprese tra +27 e +32/+33°C + e punte non oltre i +34°C o solo qualche sconfinamento locale.