Previsioni Meteo, peggioramento in atto: oggi rovesci e temporali su diverse regioni, FOCUS sulle aree più colpite

Puntualmente, come da previsioni meteo, il tempo è peggiorato su diverse regioni italiane nelle ultime ore. Dai settori alpini e prealpini, soprattutto centro-orientale, i fronti instabili si stanno spostando via via verso Sud. In queste ore mattutine, rovesci e temporali stanno interessando la Pianura Padana centro-orientale, la Venezia Giulia, l’alto Adriatico e poi l’estremo Est della Liguria, lo Spezzino, l’alta Toscana, verso l’Emilia centrale. Sul resto delle aree settentrionali, il tempo è migliore in via generale, salvo una diffusa parziale nuvolosità sul Trentino Alto Adige, sulla Lombardia, soprattutto centro-occidentale, localmente sulle Alpi marittime e sul Sudovest Piemonte; altrove ampio soleggiamento sul resto del Nordovest. Un po’ di nubi irregolari anche sulla Toscana interna orientale e sul Centronord Lazio, sole prevalente altrove.

Per le ore pomeridiane, secondo le previsioni meteo, l’instabilità più accesa riguarderà l’alto Adriatico in mare, localmente ancora le coste venete, il Golfo di Trieste e rovesci e temporali diffusi e forti sull’Emilia-Romagna, soprattutto centrale, poi verso la Toscana centro-orientale, l’Umbria settentrionale e il Nord delle Marche. Possibili fenomeni anche forti o violenti tra l’Emilia-Romagna, il Nord delle Marche e il Nord dell’Umbria. Rovesci o temporali irregolari su Alpi e Prealpi centro-orientali, specie tra Lombardia, Trentino e alto Veneto, locali temporali anche sulla Liguria centro-orientali e su Ovest Piemonte, qualcuno sul Nordest Lazio e isolati anche verso l’Abruzzo e l’Est Molise. Tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto del paese, soprattutto sul medio-basso Tirreno, sul resto del Sud e sulle isole maggiori, salvo qualche addensamento sui rilievi orientali sardi. In serata, ancora temporali sul medio-alto Adriatico, specie sulle coste romagnole, sulle Marche centro-settentrionali e sull’alto Adriatico in mare. Locali temporali anche su Ovest e Nord Piemonte, continuerà un tempo asciutto e con prevalenza di schiarite sul resto del paese, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, ma anche sul resto del Nord. Le temperature, secondo le previsioni meteo, sono attese più o meno stazionarie o in debole calo al Nord, localmente al Centro, ma ancora piuttosto calde sulle regioni meridionali, fino a punte di +37/+38°C o anche qualche decimo oltre sulla Puglia; valori fino a +35/+37°C sulle isole maggiori, mediamente comprese tra +27 e +32°C sul resto del paese.