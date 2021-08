Previsioni Meteo: oggi si intensificano i temporali su diverse regioni, attenzione alle ore pomeridiane

MeteoWeb

La pressione sull’Italia è moderatamente lievitata negli ultimi giorni, ponendosi su livelli medio-alti, intorno ai 1016/1018 hpa. Le previsioni meteo, tuttavia, non sono per stabilità su tutti i settori. Anzi, moderate infiltrazioni umide da Ovest in interazione anche con un flusso un po’ più fresco in quota di provenienza settentrionale e indotto da un’alta pressione sull’Europa centro-occidentale, continueranno ad alimentare una certa instabilità, soprattutto a sviluppo diurno e in particolare sulle aree centro-settentrionali. Vediamo fino alla mezzanotte prossima, quali saranno le aree a maggior rischio rovesci e locali temporali.

In questa prima parte della mattinata, le nubi più diffuse sono presenti tra il Sudest Piemonte, l’Alessandrino, il Sudovest Lombardia, il Pavese, poi la Liguria centro-orientale, su buona parte dell’Emilia, specie occidentale, sul Sudest Lombardia e sul basso Veneto. Su questi settori sono presenti anche un po’ di rovesci sparsi qua e là, tuttavia in forma perlopiù debole e anche piuttosto irregolare. Un po’ di nubi irregolari sul Piemonte, localmente anche su Alpi, Ovest Toscana, ma tempo asciutto, sole prevalente sul resto del paese. Le previsioni meteo, però, computano un peggioramento del tempo nelle ore pomeridiane, soprattutto per attività convettiva-temporalesca, in particolare sui rilievi appenninici settentrionali. Rovesci e temporali più intensi, infatti, sono attesi sull’Emilia-Romagna centrale, in Appennino, ma in sconfinamento anche alle pianure adiacenti, e poi su tutti i rilievi tra la Toscana settentrionale e orientale, la Romagna meridionale, le marche centro-settentrionali e il Centro Nord dell’Umbria. Su queste aree saranno possibili localmente fenomeni anche forti e addensamenti con locali rovesci o qualche temporale anche sui settori alpini centro-orientali e sull’Ovest Piemonte; fenomeni più localizzati sulle aree appenniniche dell’Emilia orientale, della Toscana nord-occidentale, sul resto dell’Umbria e anche in Abruzzo. Rari addensamenti con qualche temporaneo scroscio di pioggia occasionale anche tra la Campania interna, il Nord della Lucania e la Puglia meridionale. Sul resto del paese, il tempo si presenterà stabile e in prevalenza asciutto con ampio soleggiamento. Le temperature, secondo le previsioni meteo, continueranno a essere sotto la media su buona parte del paese, di più sulle aree tirreniche centrali, sul Centro Nord della Sardegna, localmente sui settori alpini e sul Piemonte; valori nella norma solo sulla Sicilia. Le temperature massime potranno raggiungere sull’isola picchi di +35°C in pianura mentre, sul resto del territorio, le punte massime non dovrebbero andare oltre i +31/+32°C sulle pianure, ma mediamente comprese tra +23 e +27°C.