Previsioni Meteo: weekend di Ferragosto con tanto sole e caldo ma anche qualche isolato temporale

Vigilia di Ferragosto, come da previsioni meteo, all’insegna del gran caldo, ancora, su buona parte del paese. I valori massimi stanno toccando i 40° in Sardegna, soprattutto nel Sassarese, sfiorando i +40°C nel Lazio, specie nel Romano, e valori diffusi da +35/+37/+38°C su buona parte delle pianure, comprese quelle settentrionali. Quindi un caldo piuttosto omogeneo da Nord a Sud, non più con valori estremi di +45/+47/+48°C come registrato nei giorni scorsi, ma comunque sempre eccezionalmente caldi.

Non cambierà di molto, secondo le previsioni meteo, anche nel corso della giornata di domani, festività di Ferragosto, con i medesimi valori, anzi magari anche qualche grado in più, soprattutto sui settori centrali tirrenici tra Toscana e Lazio. Da segnalare i +38/+39° ricorrenti sulle pianure settentrionali, soprattutto sull’Emilia-Romagna. Sotto l’aspetto dello stato del tempo, naturalmente i cieli si presentano e continueranno a presentarsi per il resto del weekend in linea generale sereni o poco nuvolosi salvo, però, una maggiore nuvolosità proprio in queste ore pomeridiane di sabato sulla Sicilia interna, specie settori centro-orientali, dove sono possibili addensamenti e anche qualche isolato temporale o scroscio di pioggia tra i rilievi meridionali del Messinese, su quelli dell’Ennese, localmente sui rilievi interni del Siracusano e del Ragusano. Nubi irregolari, perlopiù innocue, sull’Appennino centro-meridionale, mentre qualche addensamento associato a locali rovesci o temporali, sarà possibile, secondo le previsioni meteo, anche sui settori alpini e prealpini, soprattutto di Ovest e Nord Piemonte, localmente tra alta Lombardia e alto Adige, sia per oggi che per domani. Altrove, sole dominante e gran caldo estivo con temperature mediamente dai 2 ai 4°C sopra media.