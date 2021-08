Previsioni Meteo: possibile svolta dopo metà agosto con calo delle temperature e piogge al Centro-Sud

MeteoWeb

Le previsioni meteo, sulla base dei dati modellistici, continuano a collocare verso la fine della seconda decade una possibile svolta significativa nella circolazione atmosferica sul Mediterraneo, specie centro-settentrionale. Per ancora 6/7 giorni, quindi, tutte le nostre regioni continueranno a essere in balia dell’anticiclone caldo nord-africano, con tempo in prevalenza asciutto e ampiamente soleggiato e con temperature ancora abbondantemente sopra la norma, fino anche a +6/+8°C sopra.

Più nello specifico, anche le previsioni ultime, sulla base di dati freschi di questa sera, indicano un possibile arretramento del fronte subtropicale a iniziare dal 17/18 agosto quando un’onda instabile, di matrice addirittura scandinava, potrebbe puntare l’Europa centrale e orientarsi con asse verso il Centro Nord del nostro bacino e anche sull’Italia. La circolazione sull’Italia si disporrebbe dei quadranti nord-occidentali, con arrivo di correnti moderatamente fresche e anche con una certa avvezione di vorticità positiva in grado di apportare nubi e precipitazioni sparse su buona parte del territorio. A ora non si è in grado di valutare l’entità delle precipitazioni, tuttavia, il prospetto barico ipotizzato comporterebbe, oltre che un apprezzabile calo termico, anche la prima vera opportunità per piogge più serie verso le regioni centro meridionali. La fase più propensa a piogge andrebbe dal 18 al 20 del mese, poi magari potrebbe esserci una temporanea evoluzione dell’onda instabile verso Est, con fase più asciutta. Le previsioni meteo verso fine mese, tuttavia, computano una circolazione fresca orientale verso soprattutto le regioni centro meridionali con possibile ritorno di occasioni più instabili. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti.