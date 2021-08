Previsioni Meteo, il record di Floridia potrebbe durare pochissimo: ondata di caldo senza precedenti in Spagna nel weekend di Ferragosto

MeteoWeb

Floridia da ieri è il Comune più caldo d’Europa per la temperatura massima di +48,8°C misurata alle 13:14 di Mercoledì 11 Agosto in contrada Monasteri, nella piana di Siracusa a pochi chilometri dalla cittadina di 21 mila abitanti diventata famosa oggi su tutti i media internazionali. Si tratta del nuovo record di caldo europeo, validato dal SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) che l’ha misurato con una stazione meteorologica ultra tecnologica e installata nel pieno rispetto di tutti i parametri scientifici di rilevamento meteorologico internazionale.

Questo nuovo record, però, rischia di avere le ore contate. Una nuova ondata di caldo ancor più intensa, infatti, sta per colpire la Spagna che nei prossimi giorni sarà letteralmente infuocata da quella che si prospetta come la più grande ondata di caldo della storia europea. Nel sud del Paese, e soprattutto in Andalusia, le temperature potrebbero quindi battere subito il nuovo record di caldo siciliano sfondando il muro dei +49°C e avvicinandosi all’impressionante soglia dei +50°C. La nuova ondata di caldo provocata dall’Anticiclone Sub-Tropicale sulla Spagna e sul Mediterraneo occidentale ha caratteristiche impressionanti, con isoterme che raggiungeranno i +32/+33°C ad 850hPa, circa 3-4°C superiori a quelle dei giorni scorsi in Sicilia.

Questa nuova ondata di caldo inizierà domani, Venerdì 13 Agosto, con il primo “sbuffo” africano sulla Spagna:

L’ondata di caldo si intensificherà dopodomani, Sabato 14 Agosto, quando un’incredibile ed estesa isoterma di +25°C ad 850hPa ingloberà addirittura gran parte del Portogallo, la Francia meridionale, la Corsica e la Sardegna, in un contesto di super caldo in tutto il Mediterraneo centro/occidentale, comprese Italia e Balcani. Ma le temperature più alte saranno ancora una volta in Spagna, con un’isoterma di +30°C ad 850hPa che si alzerà addirittura fino a Barcellona, portando le temperature su valori folli in tutto il Paese. Non solo Siviglia, Malaga, Cordova e Almeria, ma anche Valencia, Madrid e Barcellona supereranno abbondantemente i +40°C al suolo con picchi molto diffusi superiori ai +45°C e con punte massime, appunto, al limite dei +49°C, alle soglie del nuovo record di caldo europeo. Temperature elevatissime anche in Portogallo, e oltre i +40°C anche nel sud della Francia.

L’ondata di caldo si prolungherà anche a Domenica 15 Agosto, nel giorno di Ferragosto, con temperature ancora di fuoco su tutta la Spagna, comprese le isole Baleari:

Proprio Domenica le temperature torneranno ad aumentare anche sull’Italia, dove comunque continuerà a fare molto caldo per tutta la settimana, seppur non con i picchi estremi di ieri. Oggi le temperature più elevate si raggiungono ancora una volta in Sicilia, ma fa decisamente caldo in tutto il Paese: abbiamo +42°C a Castelvetrano e Mazara del Vallo, +41°C a Caltanissetta, +40°C a Marsala, +39°C a Iglesias, +38°C a Firenze, Siena, Siracusa, Trapani e Agrigento, +37°C a Roma, Napoli, Perugia, Pisa, Prato, Benevento, Sassari, Oristano e Cosenza, +36°C a Bologna, Catania, Taranto, Reggio Calabria, Grosseto, Viterbo e Frosinone.

Il clima, quindi, rimane rovente e domani, Venerdì 13 Agosto, le temperature aumenteranno ulteriormente in tutta la pianura Padana, in Sardegna e nelle zone interne del Centro Italia:

L’estate di fuoco continua…