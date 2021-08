Previsioni Meteo Settembre: prospettive di forte maltempo, piogge diffuse e fresco

MeteoWeb

Le previsioni meteo sul lungo periodo, sulla base di dati mensili, evidenziano un progressivo allineamento della circolazione alla fase stagionale a partire dall’ultima parte di agosto e, poi, ancor più, nel corso della prima settimana di settembre. Per allineamento intendiamo evidentemente il cedimento, via via, della forzante stabile e molto calda subtropicale, in favore di una circolazione a fasi alterne di matrice occidentale o anche settentrionale. Insomma, le prospettive sarebbero per un progressivo rientro in norma di valori termici e probabilmente anche una progressiva espansione delle influenze instabili a buona parte della penisola.

Una prospettiva più netta in tal senso, è indicata dai modelli matematici per la prima settimana di settembre o anche prima decade, stando agli ultimissimi aggiornamenti sul lungo periodo. Per l’avvio del mese prossimo, infatti, le previsioni meteo “long range”, ipotizzano possibili attacchi di cavi instabili nordatlantici o nordeuropei con asse in direzione dell’Europa centrale e anche del Mediterraneo, magari qui con maggiore propensione verso i settori centro-orientali del bacino. In questo contesto, mediamente rappresentato nell’immagine in evidenza, l’Italia si troverebbe a essere influenzata da correnti certamente più fresche di matrice nordatlantica, ma, a fasi alterne, anche verosimilmente instabili con occasioni per rovesci e locali temporali oltre che al Nord, anche al Centro Sud. Probabilmente, per qualche fase, i nuclei instabili potrebbero addirittura indugiare di più sulle aree centro-meridionali, per una maggiore esposizione di questi settori a una circolazione settentrionale. In prospettiva, quindi, dall’ultima parte di agosto, come già evidenziato in altra sede, ma ancor più poi nella prima settimana o decade di settembre, le previsioni meteo deporrebbero per un cambio più netto della circolazione con aria più mite, se non a tratti anche fresca, e maggiori opportunità per piogge su buona parte del territorio. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti.