Previsioni Meteo: settimana di Ferragosto al via con temperature roventi, oggi picchi fino a +42/+43°C

Un avvio di settimana all’insegna, come da previsioni meteo, nuovamente del caldo torrido. Un promontorio anticiclonico subtropicale, l’ennesimo in questa rovente estate 2021, è già ben organizzato su gran parte del Mediterraneo e naturalmente con radici ben salde in territorio nordafricano, entroterra algerino-tunisino, e fin verso i settori meridionali del nostro bacino. Una disposizione con asse molto favorevole all’arrivo sulle nostre regioni, soprattutto insulari e meridionali, ma un po’ su tutto il Centro Sud, di aria davvero rovente già da oggi e ancor più nel corso dei prossimi giorni.

Relativamente alla giornata odierna, sono attese isoterme sensibilmente più calde di quelle di ieri, con valori a 850 hp, 1500 m circa, fino a +27/+28°C sulla Sicilia orientale, sulla Sardegna meridionale e sulla Calabria, specie settentrionale; isoterme mediamente tra +20 e +25°C al Centro Sud, localmente fino a +27°C anche sul Sud peninsulare, tra Puglia e Lucania orientale. Al suolo, a questi valori, potrebbero corrispondere punte massime di temperatura già spinti verso i +42/+43°C sulla Sicilia, +41/+42°C tra la Puglia, la Lucania, il Nord della Calabria, segnatamente pianure settentrionali del Cosentino, e la Sardegna meridionale. Sul resto del Centro Sud e sulle pianure centro-orientali del Nord sempre molto caldo, secondo le previsioni meteo, ma con valori un po’ più contenuti, mediamente compresi tra +34 e +38°C, meno caldo sulle rimanenti aree pianeggianti dal Nord, tra +29 +33°C. Sotto l’aspetto dell’instabilità, i fenomeni saranno pressoché assenti, salvo qualche temporale da calura nelle ore pomeridiane sui settori alpini tra alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino-Alto Adige, Nord Veneto, ma fenomeni decisamente localizzati. Infine, previsioni meteo sui venti, attesi moderati con locali rinforzi occidentali lungo l’Appennino centro-meridionale, moderati o forti sud-orientali sul Canale di Sicilia, moderati con rinforzi settentrionali sul Mare di Sardegna, moderati orientali sul Canale di Sardegna, moderati da Sud Ovest sullo Jonio centro-meridionale e da Sud Est sull’Adriatico.