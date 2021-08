Previsioni Meteo, sole ovunque e temperature ancora elevate: continua il caldo di Agosto

MeteoWeb

Previsioni meteo che annunciano anche per oggi una circolazione dominata dall’anticiclone caldo nord-africano. La figura stabilizzante sub-tropicale è estesa a tutto il Mediterraneo e anche a buona parte dell’Europa centrale e orientale, egemonizzando la circolazione sui settori centro-meridionali continentali. I massimi dell’anticiclone sono collocati tra la Spagna, il Marocco, l’Algeria, la Tunisia, il Mediterraneo occidentale e fin verso le regioni insulari e tirreniche italiane. Su queste aree, naturalmente, si esprimeranno i valori termici più infuocati sebbene, come già rilevato in altre sedi, rispetto al picco rovente della prima parte della settimana, si sia perso qualche grado.

Per la giornata odierna, le regioni a maggiore impatto “onda calda” saranno, secondo le previsioni meteo, innanzitutto la Sardegna, la Puglia, la Lucania, anche localmente qualche area della Calabria settentrionale, e alcune regioni centrali tirreniche, in particolare la Toscana, il Lazio, localmente l’Umbria occidentale. Su tutte queste aree, le punte massime potranno porsi in maniera abbastanza ricorrente verso i +38/+39°C, ma valori estremi, specie sulla Sardegna, potranno spingersi anche sui +41/+42°C e +40/+41°C saranno possibili sul Materano, nella Lucania, sul Tavoliere delle Puglie, nel Foggiano e persino localmente su qualche area interna tra Toscana, Ovest Umbria e Nord Lazio. Sulle pianure settentrionali e su quelle del medio Adriatico, le temperature massime sono attese fino a +35/+36°C, magari qualche punta estrema anche verso i +37°C. Naturalmente, previsioni meteo per tempo in prevalenza stabile e soleggiato tuttavia, nelle ore più calde, saranno possibili episodi temporaleschi localizzati in prossimità dell’Appennino, tra Toscana, Lazio e Abruzzo e qualche temporale anche sui rilievi di Nordest.