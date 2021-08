Previsioni meteo: ultima settimana di Agosto con più fresco e instabilità

MeteoWeb

Dopo la fase più mite e anche più instabile già iniziata sulle estreme regioni settentrionali e che, secondo le previsioni meteo, dovrebbe durare per altre 2/3 giorni, fino sostanzialmente a metà settimana, l’evoluzione successiva contempla una nuova ripresa dell’alta pressione con tempo che migliorerebbe in via generale un po’ su tutto il paese. Il tipo di alta pressione che interverrebbe sul Mediterraneo centrale, sarebbe, però, di matrice più atlantica, per cui non sarebbe atteso una ripresa di caldo esagerato, piuttosto una piacevole fase estiva che potrebbe andare dal 21 al 24 agosto.

Volgendo lo sguardo più in là, ossia all’ultima settimana del mese, riscontriamo, secondo le previsioni meteo ultime, un nuovo tentativo delle correnti instabili di portarsi verso l’Europa centrale e anche verso parte del Mediterraneo, comportando una nuova probabile fase instabile. La matrice della circolazione più fresca e umida potrebbe essere all’origine continentale, con l’asse di una saccatura russa che punterebbe, però, più l’Europa centrale e poi da qui, dato un probabile promontorio anticiclonico in sollevamento dal settore iberico fino al Regno Unito, la circolazione potrebbe piegare da Nordovest verso Sud/Sudest e interessare anche il Mediterraneo settentrionale, compresa buona parte dell’Italia. Secondo le dinamiche simulate dai modelli matematici, la nuova fase instabile potrebbe riguardare diffusamente le regioni settentrionali, ma anche quelle centrali appenniniche e adriatiche fino al basso Adriatico, Puglia. Su queste aree, potrebbero arrivare nubi diffuse, seppure magari a giorni alterni, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e Prealpi centro-orientali, ma ricorrenti anche su tutte le aree indicate nella mappa interna. Stando ai dati attuali, la nuova fase instabile potrebbe mostrarsi meno efficace per le regioni del medio-basso Tirreno e per le isole maggiori. Ulteriori dettagli sul tempo per l’ultima settimana del mese nei nostri quotidiani aggiornamenti.