Previsioni Meteo Weekend: oggi e domani tornano a prevalere sole e bel tempo quasi ovunque

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, questo penultimo fine settimana di agosto farà registrare un generale miglioramento del tempo a scala nazionale. Proveniamo, infatti, da un po’ di giorni caratterizzati da una circolazione un po’ più umida e anche più mite occidentale responsabile di locali attività temporalesche che, a fasi alterne, hanno colpito diverse aree del territorio. Questa circolazione oramai si è indebolita e le prossime 48 ore vedranno, invece, un ripristino temporaneo di una moderata alta pressione proveniente dai quadranti occidentali. Il tempo quindi tenterà migliorare un po’ su tutto il paese proponendo un fine settimana caratterizzato in via generale da prevalente stabilità e da temperature in lieve aumento, su valori piacevoli estivi e tipicamente mediterranei.

Non mancheranno però un po’ di attività temporalesche, piuttosto effimere nella giornata odierna e anche residue, mentre un po’ di temporali più consistenti potrebbero interessare i settori alpini e prealpini nella giornata di domani. Ma passando al dettaglio del tempo, rileviamo, secondo le previsioni meteo, un sole dominante per quest’oggi un po’ su tutto il paese (dettaglio a sinistra immagine interna), salvo nubi basse irregolari in mattinata tra Centro Nord Piemonte e Ovest Lombardia, qui magari anche con locale copertura del cielo, tuttavia senza altro associato. Nelle ore pomeridiane, invece, qualche addensamento in più potrà riguardare il basso Tirreno, essenzialmente la Calabria interna, dove potranno essere possibili residui rovesci o temporali localizzati. Altrove, sole prevalente o qualche occasionale temporale sui rilievi alpini, soprattutto di nordest. Le temperature saranno calde, estive, ma nella norma stagionale con punte massime fino a +36/+37°C. Per la giornata di domani, domenica 22 agosto, dettaglio a destra nell’immagine interna, le previsioni meteo computano ancora una giornata all’insegna del sole dominante su quasi tutto il territorio, fatta eccezione per i settori alpini, dove inizieranno a penetrare correnti più umide provenienti dal Centro Europa responsabili di un’attività temporalesca in crescendo, soprattutto nel pomeriggio e ancor più in serata, in particolare sulle aree centro-orientali. Le temperature sono previste più o meno stazionarie su valori estivi tipici del periodo.