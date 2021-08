Previsioni Meteo Weekend: ultimo fine settimana di agosto all’insegna dell’instabilità

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana, mettono in evidenza ancora una discreta azione instabile, soprattutto nella prima parte. L’affondo depressionario legato a un vortice instabile sul Centro Europa, infatti, potrebbe essere ancora piuttosto influente nella giornata di sabato 28, quando rovesci e temporali piuttosto diffusi potrebbero continuare a interessare molte nostre regioni centrali. Poi, via via, il flusso instabile evolverebbe progressivamente verso Sud, per di più perdendo progressivamente consistenza, con fenomeni residui, per domenica 29, al Nord e al Sud, ma tempo in miglioramento altrove. Ecco più in dettaglio l’evoluzione per l’ultimo weekend di agosto.

Per la giornata di sabato, stando alle attuali previsioni meteo, potrebbe aversi ancora una accesa instabilità, soprattutto nella prima parte della giornata e di più tra l’Emilia-Romagna e la Toscana settentrionale, centro-orientale e le Marche, localmente anche sull’Umbria. Possibili fenomeni violenti su queste aree con rischio di dissesti. Sempre in mattinata, più nubi con addensamenti e locali rovesci o temporali anche sul basso Tirreno, soprattutto sulla Campania centro-meridionale, sulla Calabria tirrenica, localmente sul Nord della Sicilia, anche sui settori insulari settentrionali siciliani. Qualche addensamento con rovesci sparsi e locali temporali sui settori alpini, prealpine e su Ovest Piemonte, tempo migliore sul resto del territorio e ampiamente soleggiato sulla Sardegna. Per il pomeriggio di sabato, le previsioni meteo computerebbero ancora nubi, rovesci e temporali sul medio Adriatico, localmente sul Lazio, settori Appennini centrali, qualche piovasco su Alpi e Prealpi, localmente ancora sul basso Tirreno e sulla Puglia centrale. Meglio sul resto dei settori. Per la giornata di domenica, la circolazione generale continuerebbe a essere governata da un vortice instabile in stazionamento tra il Nordest Italia, la Germania e l’Austria, ma con buona probabilità l’aria più fresca in afflusso da Ovest/Nordovest anche verso i bassi strati, ridurrebbe il divario termico verticale per cui i rovesci e le piogge sarebbero più irregolari, maggiormente diffusi al Nord, soprattutto sui settore centro-orientali e sulla Liguria, e più diffusi anche sull’estremo Sud, specie tra Sud Campania, Calabria e Sud Puglia. Meglio sul resto del paese. In riferimento al campo termico, i valori rimarrebbero stazionari per sabato, in ulteriore calo per la giornata di domenica soprattutto al Nordest e localmente al Centro, con massime sui settori peninsulari sotto i 30°C in pianura un po’ ovunque. Qualche valore fino a +36/+37°C essenzialmente sulla Sicilia.