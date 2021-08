Luminosissima meteora illumina di verde il cielo della Turchia: probabilmente una palla di fuoco dello sciame delle Perseidi – VIDEO

MeteoWeb

Una meteora verde ha solcato i cieli vicino alla città di Izmir, in Turchia. La meteora è stata avvistata sabato 31 luglio: sui social impazzano i video del lampo di luce che ha illuminato il cielo. Secondo quanto riportato da molti testimoni, la discesa è stata seguita d un boato, simile ad un’esplosione.

Il suo colore insolito ha acceso tante ipotesi sui social. Alcuni utenti credono che si sia trattato del detrito di un razzo; altri suggeriscono che sia stato un satellite andato fuori orbita.

Hasan Ali Dal, direttore dell’Aegean University Observatory, ha fornito un’altra spiegazione per l’evento, affermando che l’oggetto fosse parte di uno sciame meteorico che ha iniziato a colpire la Terra la scorsa settimana e che continuerà a farlo fino alla fine del mese. In particolare, si sarebbe trattato di una palla di fuoco. “Solitamente brucia nell’atmosfera. Dovrebbe essere considerata come una versione più specifica del fenomeno noto come stella cadente tra la gente e si verifica spesso durante i periodi degli sciami meteorici”, ha spiegato l’esperto ai media locali. Dal ha aggiunto anche che l’oggetto non ha raggiunto il suolo, frantumandosi durante la discesa.

“Lo sciame meteorico delle Perseidi, iniziato il 24 luglio, continuerà fino al 24 agosto. Il numero di meteore aumenterà nei prossimi giorni”, ha affermato. Lo sciame annuale è associato alla nube di polvere e particelle più grandi emesse dalla cometa Swift-Tuttle. Solitamente raggiunge il picco intorno all’11 agosto, con circa 50 meteore all’ora. Gli oggetti, tuttavia, raramente sono abbastanza grandi da raggiungere il suolo.

Il colore verde della meteora di Izmir, inoltre, potrebbe avere una spiegazione ancora più semplice. Il colore della sua “coda” probabilmente deriva dalla sua composizione chimica: il verde, in questo caso, segnalerebbe che contiene grandi quantità di nichel.