Pubblicati interessanti lavori in campo ornitologico per la Sila

Prosegue l’impegno di Gianluca Congi nel campo ornitologico, ragion per cui, anche quest’anno, sono stati pubblicati interessanti lavori su riviste scientifiche di ornitologia nazionali, in particolare Alula (edita dalla Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli) e U.D.I. – Gli Uccelli D’Italia (edita dalla Società Ornitologica Italiana). Sull’ultimo numero/annuale di U.D.I. (Gli Uccelli d’Italia, 45) è stato pubblicato l’articolo dal titolo: Prime nidificazioni accertate di Biancone Circaetus gallicus sulla Sila Grande (Appennino Calabro: Italia meridionale) e due brevi note aventi i seguenti titoli: Nidificazioni di Corvo imperiale Corvus corax e Averla piccola Lanius collurio all’interno di un ambiente semi-urbano situato a San Giovanni in Fiore (Cosenza) – Sud Italia, durante la pandemia di covid-19; L’Allocco Strix aluco nidificante nelle ZSC “Arnocampo” e “Pianori di Macchialonga” – Parco Nazionale della Sila (Appennino meridionale), quest’ultimo con la collaborazione di Domenico Cerminara del PNS. Sull’ultimo numero/annuale (XXVII – 2020) della rivista Alula edita dalla S.R.O.P.U. pubblicate invece due brevi note con i seguenti titoli: Primi dati sullo svernamento della Cicogna nera Ciconia nigra in Sila – Appennino Calabro (Italia meridionale); Prima nidificazione di Averla cenerina Lanius minor in Sila – Appennino Calabro (Italia meridionale). Nel complesso, si tratta di contributi inediti che descrivono in alcuni casi le prime nidificazioni accertate per la Sila di alcune specie come il Biancone (accertato nidificante a partire dal 1999, con l’individuazione in totale di almeno 4 coppie nidificanti in vari settori dell’altopiano) e l’Averla cenerina (nel 2020 accertata per la prima volta la nidificazione nel Parco Nazionale della Sila alla quota nota più elevata del Paese). Non sono mancate le osservazioni in pieno periodo di pandemia, con il ritorno di alcune specie di uccelli che hanno nidificato in un’area semi-urbana a San Giovanni in Fiore, a ridosso del centro abitato (in questo caso Corvo imperiale e Averla piccola). Su Alula è stato pubblicato un dettagliato resoconto inerente lo svernamento nel PN della Sila, della rara Cicogna nera e a breve su questa specie ci saranno importantissime novità che verranno pubblicate nel prossimo anno. I lavori, afferenti all’annualità 2020 (usciti nel 2021), sono stati pubblicati con l’affiliazione del GLC-SILA (Gruppo Locale di Conservazione) LIPU e con ALTURA (Associazione per La Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti). Da pochi mesi è stata pubblicata anche la seconda edizione riveduta e aggiornata del libro: Atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila con inediti contributi sull’avifauna silana, un corposo testo edito dall’Ente Parco Nazionale della Sila con autore Gianluca Congi. Il libro è disponibile presso la sede dell’Ente a Lorica, nei giorni e orari di apertura al pubblico o in alternativa si può consultare il parco per l’acquisto e la spedizione; l’autore non percepisce alcun compenso poiché ha donato gratuitamente il volume all’ente (in 416 pagine a colori, si descrivono ben 151 specie diverse con la inedita check-list che tratta di 212 specie). Importanti contributi e dati, sono stati forniti da Gianluca Congi, per la realizzazione di altrettante importanti opere anche d’interesse internazionale, pubblicate da vari autori tra il 2020 e i primi mesi del 2021, si citano al riguardo: European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change; La comunità ornitica nidificante in ecosistemi forestali nel Parco Nazionale del Pollino, versante calabro; Elevation of two subspecies of Dunnock Prunella modularis to species rank; The Birds of Italy. Volume 2. Pteroclidae-Locustellidae. Agli inizi del 2021, anche la Sila è stata monitorata nell’ambito del progetto europeo riguardante il Nibbio reale svernante: LIFE EUROKITE project, mentre prosegue spedito l’impegno come coordinatore del GLC-Sila nell’ambito di un protocollo d’intesa con il parco della Sila, per il monitoraggio ornitologico e la sorveglianza della IBA n. 148 – ZPS “Sila Grande”, riguardante in particolare le specie in All.1 della Direttiva Europea “Uccelli”: Picchio nero, Picchio rosso mezzano, Balia dal collare e Falco pecchiaiolo, tutti nidificanti nell’importante area facente parte della rete Natura 2000.