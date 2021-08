Quello che mangi può salvarti dal COVID-19 grave: due diete proteggono dall’impatto negativo dell’infezione

MeteoWeb

Una buona alimentazione potrebbe proteggere le persone dallo sviluppo di COVID-19 grave?

Secondo gli esperti, l’alimentazione è il più grande fattore di rischio per il Coronavirus, e non se ne parla abbastanza.

“Abbiamo due epidemie: obesità e COVID-19,” ha affermato la dott.ssa Mariela Glandt, endocrinologa e nutrizionista dell’Università di Harvard e della Columbia University che ora vive in Israele e gestisce una clinica per diabetici a Ramat Aviv. Secondo l’esperta, “finché la pandemia è ancora in corso, chiunque si preoccupi della propria salute dovrebbe fare tutto il possibile per migliorare i fattori di rischio di cui ha il controllo,” tra cui la dieta.

Diversi studi hanno dimostrato che sebbene mangiare correttamente non possa impedire di contrarre il Coronavirus, una salute metabolica ottimale può aiutare a prevenire l’impatto negativo dell’infezione. Ciò perché “una buona alimentazione e il mantenimento di un peso corporeo sano sono essenziali per un’adeguata funzione immunitaria, per promuovere la resistenza alle malattie infettive e ridurre gli esiti avversi in caso di malattia,” ha ricordato la prof.ssa Mona Boaz del Dipartimento di Scienze della nutrizione della Scuola di Scienze della Salute presso l’Università di Ariel.

“Una dieta povera, come la moderna dieta americana, con il suo cibo spazzatura, amidi ultra-elaborati e grassi a basso costo, provoca disfunzioni metaboliche che possono essere un disastro se combinate con il Coronavirus,” ha scritto Glandt in un eBook intitolato “How to Eat in the Time of COVID-19” che ha recentemente pubblicato con Ross Wollen e Jessica Apple.

Il COVID-19 grave – ricovero in ospedale, trattamento in un’unità di terapia intensiva, ventilazione meccanica e persino morte – è stato associato a un indice di massa corporea più elevato, secondo i Centers for Disease Control.

Nello specifico, l’obesità definita dal BMI aumenta le probabilità di ricovero in ospedale del 76%, secondo quanto mostrato da Boaz in uno studio che sarà presto pubblicato ma non è stato ancora sottoposto a peer review. Secondo l’esperta, la probabilità di ricovero in terapia intensiva aumenta del 67%, quella di ventilazione meccanica del 119% e di morte del 37%, il tutto secondo studi recenti.

Inoltre, uno studio pubblicato sulla rivista peer-reviewed PLOS One alla fine del mese scorso ha dimostrato che le persone con alti valori di zucchero nel sangue ma a cui non è stato diagnosticato il diabete erano anche a rischio di grave morbilità o mortalità da COVID-19.

I ricercatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme, dei Meuhedet Health Services, del Jerusalem College of Technology e dell’Hadassah-University Medical Center hanno condotto uno studio retroattivo tra tutti gli individui di età superiore ai 18 anni assicurati da Meuhedet e che hanno contratto il virus tra marzo e ottobre 2020.

Delle 37.121 persone risultate positive, 707 di loro avevano una malattia grave, inclusi 244 che sono morti.

Il livello normale di zucchero nel sangue in un adulto va da 70 a 100 milligrammi per decilitro (mg/dL) dopo un digiuno di 8 ore. I pazienti con 105-125 mg/dL avevano 1,5 volte più probabilità di avere COVID grave rispetto ai pazienti con valori inferiori a 105. I pazienti con 125-140 mg/dL avevano il doppio delle probabilità di sviluppare complicanze.

“Lo scopo dello studio era identificare i fattori di rischio per una grave malattia da Coronavirus che possono essere trattati in anticipo,” ha spiegato il dott. Michal Shauly-Aharonov del Jerusalem College of Technology.

L’obesità, l’ipertensione, il diabete e molte forme di malattie cardiovascolari sono sintomi di una condizione medica di base chiamata insulino-resistenza, ha scritto Glandt nel suo libro.

“L’insulina è l’ormone che consente al tuo corpo di utilizzare il glucosio nel cibo che mangi. Normalmente, questo è un processo sano e naturale: i livelli di insulina aumentano quando si mangia e scendono a livelli molto bassi tra i pasti,” ha spiegato Glandt. “L’insulina è un ormone di conservazione e di crescita ed è fondamentale che ci sia un equilibrio tra livelli alti e bassi“. “Quando però si ha una dieta ricca di dolci e amidi, la produzione di insulina può crescere senza controllo. Alla fine, le cellule diventano resistenti all’insulina, attenuandone l’effetto, il che fa sì che il corpo ne produca ancora di più, e l’organismo fatica per spostare il glucosio dal sangue alle cellule“.

Avere livelli elevati di zucchero significa che non c’è più spazio per immagazzinarlo nelle cellule di una persona e quindi questo rimane nel sangue. Se una persona smette di assumere zucchero, il suo livello diminuirà.

Attraverso la sua clinica, Glandt è riuscita a eliminare il trattamento con l’insulina nel 97% dei pazienti attraverso la gestione della dieta. Il paziente medio perde 8 kg nei primi 6 mesi. Inoltre, circa il 65% normalizza la glicemia al punto da non essere più considerato diabetico.

Glandt sostiene la dieta chetogenica, che include l’eliminazione di tutti gli oli di semi, come colza, soia, girasole e mais, evitando tutti gli zuccheri e mantenendo i carboidrati complessi al minimo.

Boaz, d’altra parte, ha evidenziato anche la validità di una dieta mediterranea modificata per raggiungere il giusto equilibrio, che include pesce, noci, hummus, tahini e fagioli, ricca di frutta e verdura, cereali integrali e oli d’oliva e povera di alimenti trasformati.

“Questa particolare pandemia ha evidenziato l’impatto che l’obesità può avere sul sistema immunitario,” ha ricordato Boaz, sottolineando che la politica di salute pubblica dovrebbe essere diretta a migliorare la qualità della dieta, specialmente tra i giovani che hanno molte più probabilità di seguire pratiche salutari se insegnate fin dalla tenera età.

“La logica suggerisce che essere adeguatamente nutriti e mantenere una dieta sana è sempre a tuo vantaggio,” ha concluso Boaz.