Rara acqua alta d’agosto a Venezia: raggiunti livelli record, sfiorato il metro – FOTO

L’acqua alta nel mese di agosto è un fenomeno raro a Venezia e il livello raggiunto ieri, sabato 7 agosto, è da record nella città lagunare. In particolare alle 22.50, il Centro maree del Comune di Venezia ha registrato 98 centimetri a Punta della Salute lato Canal Grande, 99cm a Punta Salute lato Canale Giudecca e 100cm al Lido. Si tratta di altezze d’acqua che sommergono Piazza San Marco, uno dei punti piu’ bassi della citta’, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto.

Per vedere livelli di acqua alta di questo tipo ad agosto si deve andare ai 102 centimetri toccati il 30 agosto dello scorso anno. Il sistema di paratoie del Mose non e’ entrato in funzione perche’ e’ previsto che venga attivato al di sopra di valori di previsione di 130 centimetri a e regime a 110cm.