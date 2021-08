Sorpresa a Cervia: una razza partorisce tra i bagnanti – VIDEO

MeteoWeb

Grande sorpresa tra i bagnanti a Cervia, in provincia di Ravenna, quando una razza si è avvicinata a riva per far nascere i suoi cuccioli. Le immagini del video in fondo all’articolo sono diventate subito virali. La gente che si è radunata per assistere alla scena sembra aver mantenuto una distanza tale da non disturbare troppo l’animale e sembra che tutto sia andato per il meglio.