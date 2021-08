SpaceX: rinviato il lancio della Cargo Dragon 2 verso la ISS a causa dell’uragano Ida

MeteoWeb

L’uragano Ida ha costretto la NASA e SpaceX al rinvio di un nuovo lancio della capsula Cargo Dragon 2 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di una missione di rifornimento per gli astronauti presenti all’interno dell’ISS con provviste e materiali per eseguire test di natura scientifica. Il decollo era previsto questa mattina dalla Florida ma le condizioni meteorologiche, in via di peggioramento, hanno portato al rinvio di almeno 24 ore.

La causa del maltempo e’ da individuare nella presenza dell’uragano Ida nelle acque del vicino Golfo del Messico che ha causato, con i suoi venti a oltre 200km/h, forti precipitazioni e un aumento considerevole del tasso di umidita’. Le condizioni ideali per il lancio sono infatti scese sotto il 40%.

All’interno della capsula ci sono, oltre a scorte di cibo per l’equipaggio, anche elementi per condurre una vasta gamma di sperimentazioni, su piante e animali, all’interno del laboratorio di microgravita’ dell’ISS. Alcuni test riguarderanno invece l’impatto del corpo umano nello spazio, in particolare la perdita di “densita’ ossea” e alcuni disturbi della vista. Ultima parte del carico e’ rappresentata da specifici materiali, ad esempio cemento e fibra di vetro, che verranno studiati nello spazio per capire come cambia la loro natura in un ambiente duro e piu’ ostile rispetto a quello terrestre.