MeteoWeb

Le fiamme stanno devastando le foreste della Jacuzia, nella Siberia orientale, in Russia, da inizio maggio.

Di recente, i roghi, alimentati dall’ondata di caldo, hanno distrutto più di 1,5 milioni di ettari di grandi foreste di conifere.

A causa degli incendi che imperversano in Jacuzia, sono stati avvistati decine di orsi in fuga, spinti fuori dal loro habitat naturale dai roghi. Al momento non è stata ancora effettuata alcuna stima sui danni alla fauna selvatica.