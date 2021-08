Russia: prototipo di aereo militare si schianta nella regione di Mosca, non ci sono sopravvissuti [VIDEO]

MeteoWeb

Un prototipo del nuovo aereo da trasporto militare leggero Il-112V si è schiantato nella regione di Mosca, nelle vicinanze di Kubinka: lo ha confermato la United Aircraft Corporation (UAC). “L’aereo da trasporto militare leggero Il-112V si è schiantato in una zona alberata mentre si avvicinava all’aeroporto di Kubinka per l’atterraggio durante un volo di addestramento. I dettagli dell’incidente sono allo studio e una commissione sarà istituita per indagare sulle cause dell’incidente,” è stato spiegato in una nota.

A bordo vi erano 3 persone.