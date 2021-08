Salumi contaminati da Listeria monocytogenes, scatta il richiamo del Ministero della Salute: “attenzione a sintomi gastrointestinali e febbre”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per il prodotto “Coppa di Testa sottovuoto” a marchio Ariccia Food srl. Il lotto interessato al richiamo è il n° 05/07, venduto in unità di peso variabile da 200 gr a 500 gr, con data di scadenza indicata in 13/09/2021. Come motivo del richiamo si legge: “Sospetta presenza di Listeria monocytogenes“. L’invito del Ministero è a non consumare il prodotto per chi lo avesse già acquistato e di riconsegnarlo in negozio. Può causare “infezione con segni clinici gastrointestinali ed ipertermai (febbre)” si legge nella nota, che invita infine a consultare il proprio medico in caso, dopo aver già consumato il prodotto, si avvertano tali sintomi.