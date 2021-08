Astronomia, Saturno in opposizione: il “Signore degli Anelli” risplende nel cielo notturno, ecco come vederlo

MeteoWeb

Il Signore degli Anelli ci riserva uno spettacolo imperdibile nelle notti di Agosto: a partire oggi, è possibile individuare Saturno che brilla vistosamente nel cielo, in quanto si trova in opposizione. La Terra e il pianeta con gli anelli si trovano sullo stesso lato del Sole, “collegati” alla nostra stella da una linea invisibile, consentendo agli skywatcher sulla Terra di vedere Saturno completamente illuminato.

L’opposizione si verifica quando un pianeta si trova di fronte al Sole nel cielo terrestre. In questo caso, Saturno salirà in alto nel cielo dell’emisfero settentrionale di notte perché è opposto al Sole, che è alto nel cielo sul lato diurno.

Saturno ha raggiunto il picco di luminosità la scorsa notte, secondo EarthSky.org, ma è possibile ammirarlo anche successivamente: possiamo osservarlo per tutta la notte, a sudest la sera, a sud nelle ore centrali della notte, a sudovest prima dell’alba.

Gli skywatcher dotati di opportuni strumenti saranno anche in grado di individuare diverse gemme, le più ovvie sono gli anelli di Saturno. Quest’anno, l’emisfero settentrionale di Saturno sarà inclinato nella nostra direzione con un’inclinazione che consentirà di osservare bene gli anelli inclinati di un angolo di 18 gradi rispetto alla Terra, secondo quanto riporta In-The-sky.org. L’angolo dovrebbe anche consentire alla luce solare di riflettersi sugli anelli ghiacciati per illuminarli dalla nostra prospettiva.

Gli spettatori potranno anche vedere Titano, la luna più grande di Saturno. “Attraverso un piccolo telescopio, Titano è in realtà abbastanza facile da individuare“, ha spiegato l’astronomo Phil Plait a NPR.

Carlos Blanco, fisico delle particelle all’Università di Princeton e appassionato osservatore del cielo, ha detto a Space.com che consiglia di osservare Saturno con un telescopio che offra un campo visivo ristretto e un elevato ingrandimento.

Per individuare Saturno ad occhio nudo invece, come regola generale, Plait consiglia di trovare il punto più luminoso nel cielo notturno (dopo che Venere è tramontato: è facile da riconoscere perché brilla basso nel cielo dopo il tramonto o prima dell’alba). Quel punto luminoso è Giove, ha detto a NPR, e Saturno è il successivo punto più luminoso nel cielo, a ovest di Giove.