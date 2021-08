Scontro tra treni in Repubblica Ceca: almeno 2 morti e decine di feriti nell’impatto, causato da un “errore umano”

MeteoWeb

Due persone sono rimaste uccise e altre decine sono rimaste ferite nella collisione di 2 treni in Repubblica Ceca, nel villaggio di Milavce. “Possiamo confermare che due persone hanno perso la vita,” ha riferito su Twitter la polizia. “Decine di feriti sono stati segnalati sul posto. Stiamo aiutando l’evacuazione dei passeggeri“, ha aggiunto la polizia, precisando che l’incidente si è verificato poco dopo le 8.

I feriti sarebbero almeno 38, di cui 7 in pericolo di vita, secondo Bild, che riprende l’agenzia ceca Ctk. Sul luogo sono in azione 4 elicotteri e molte squadre di soccorritori. L’incidente è avvenuto vicino al confine con la Germania, ed ha coinvolto un treno internazionale ad alta velocità che collega la città ceca occidentale di Plzen con Monaco di Baviera in Germania e un treno passeggeri locale.

Secondo il Ministro dei trasporti ceco Karel Havlicek è probabile che l’incidente sia stato causato da un errore umano. “Secondo le prime informazioni, il conducente di uno dei treni è passato con il semaforo rosso, e questo ha provocato la collisione con un altro treno. La situazione è abbastanza grave,” ha detto Havlicek ai giornalisti.