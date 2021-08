Scoperto millepiedi ‘mangiatore di uccelli’: è uno degli animali più ‘perfetti’ dell’ecosistema terrestre

MeteoWeb

Quando l’ecologo Luke Halpin è arrivato per la prima volta a Phillip Island nel 2018 desideroso di studiare le sue procellarie dalle ali nere, ha ottenuto più di quanto si aspettasse. A quanto pare l’isola, 6 km a sud dell’isola Norfolk, ospitava un millepiedi mangiatore di uccelli, con corazza pesante e lungo 23,5 cm, nome scientifico Cormocephalus coynei. “All’epoca ero un po’ sorpreso, ma non più di tanto“, dice Luke. “Più di ogni altra cosa mi ha affascinato assistere a questo comportamento naturale. Ho provato un misto di fascino e orrore quando i miei soggetti di studio venivano mangiati. Ero un po’ preoccupato che potessi essere morso anch’io. Ma dopo centinaia di notti con le braccia abbassate in innumerevoli tane di uccelli marini, non sono mai stato morso”.

Il millepiedi di Phillip Island può raggiungere quasi un piede di lunghezza e si stima che divori 3700 pulcini di uccelli marini ogni anno. Il suo corpo è ricoperto da piastre corazzate simili a scudi e il suo veleno è racchiuso in due appendici simili a tenaglie note come forcipule. Con queste forcipule, il millepiedi avvelena la sua preda ignara procellaria e lentamente la consuma…intera!

La ricerca di Luke, pubblicata su The American Naturalist, gli ha richiesto di prelevare campioni di tessuto del millepiedi, grazie ai quali gli scienziati hanno compreso esattamente cosa e quanto stava mangiando il millepiedi. Ciò ha rivelato che gli uccelli marini erano un alimento base della dieta del millepiedi. Poiché il millepiedi non ha predatori conosciuti, è uno degli animali ‘migliori’ in questo ecosistema. La ricerca suggerisce inoltre che il millepiedi svolge un ruolo estremamente importante nel mantenimento della pace sull’isola.

“Il millepiedi che preda gli uccelli marini è del tutto naturale“, dice Luke. “In effetti, è importante. Predando vertebrati come uccelli marini e pesci, il millepiedi intrappola i nutrienti portati dall’oceano dagli uccelli marini e li distribuisce in tutta l’isola. In un certo senso, hanno preso il posto o la nicchia ecologica dei mammiferi predatori, che sono assenti sull’isola”. L’ordine naturale delle cose sull’isola è stato ripristinato solo di recente dalla rimozione di parassiti selvatici, come maiali, capre e conigli, che hanno permesso l’esplosione delle popolazioni di uccelli marini e, a loro volta, di millepiedi. Secondo Luke, le abitudini predatorie del millepiedi potrebbero essere importanti per la continua ripresa di Phillip Island.

“A causa del ruolo del millepiedi nel guidare il trasferimento di nutrienti, le aree dell’isola con una maggiore densità di millepiedi potrebbero riprendersi più velocemente rispetto alle aree degradate. Questo potrebbe essere importante per il recupero di una varietà di specie in pericolo di estinzione a Phillip Island, molte delle quali sono endemiche e non si trovano da nessun’altra parte sulla Terra”, conclude Luke.