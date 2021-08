Se il Covid trasforma la sinistra in una banda di razzisti nazionalisti: le considerazioni del socialista Mike Haynes

MeteoWeb

Il lockdown, da quando il Covid ha preso il sopravvento trasformando il nostro pianeta in un luogo di paura e di malattia, facendoci sprofondare in un’aria da Apocalisse imminente, è stato caldeggiato sempre più da alcune parti politiche invece che da altre. Molto semplicisticamente la parte politica che optava e opta ancora per le chiusure indiscriminate al fine di frenare la pandemia si può identificare con la sinistra. Sempre che questo termine voglia ancora dire qualcosa, ma per convenzione è giusto definirla così.

Ovviamente, in politica come nel resto delle discipline umane, mai fare di tutta un’erba un fascio. Già, perché a fare un’analisi lucida di questo atteggiamento passivo di questa politica, in un momento storico in cui la passività potrebbe diventare letale, è un socialista. Mike Haynes, che scrive su blog leftlockdownsceptics.com, ha pubblicato un editoriale che riteniamo valga la pena pubblicare integralmente.

“Faccio parte di quello che Owen Jones ha definito “il meraviglioso e strano mondo estremamente di nicchia degli scettici sul lockdown di sinistra”. Non credo che Bill Gates sia al centro di una cospirazione globale né seguo Piers Corbyn. La mia nicchia è quella di pensare che abbiamo bisogno di una seria analisi socialista di quello che sta succedendo. Eppure la sinistra è crollata nelle braccia accoglienti dello statalismo, del nazionalismo e persino del razzismo. Per spiegare la mia posizione non intendo offrire una grande teoria del capitalismo e della pandemia, ma semplicemente accompagnarvi nel mio viaggio in 14 punti fondamentali.

Nel febbraio e marzo 2020, mi sentivo in una posizione privilegiata. Avevo scritto su salute pubblica, malattia e capitalismo. Non sono certo uno “scienziato” ma mi piace pensare che potrei passare un corso generale del primo anno di epidemiologia. Ero anche fortemente consapevole del fatto che il peso della malattia cade più pesantemente quanto più si scende nella scala sociale, mentre l’opportunità di ottenere cure e sostegno aumenta man mano che si sale. Pensavo allora, e penso ora, che questo dovrebbe essere centrale per qualsiasi risposta della sinistra.

Di fronte a un certo grado di panico e di isteria a sinistra, ho postato vari link a documenti accademici, rapporti di Sage su Facebook solo per sentirmi dire che mi stavo vendendo non avendo una fede politica che il covid potesse essere distrutto. Ho perso il conto del numero di volte in cui la gente ha gridato Test, Test, Test o ha risposto a un link a un documento scientifico con un pezzo della Metro.

Capisco la paura. Quello che non capisco è perché quasi nessuno di quelli di sinistra che conosco, con un buon lavoro, in grado di lavorare da casa con uno stipendio protetto, abbia riflettuto per un momento sulla loro posizione privilegiata e su quello che le chiusure hanno significato per altri che sono meno fortunati. Altrove ho chiamato queste persone la zoomocrazia del lavoro – uno strato ossessionato da se stesso che è rimasto appeso come un peso morto sul dibattito sulla covid – gesticolando per la solidarietà collettiva mentre sostengono le posizioni più reazionarie e aspettano la prossima consegna a domicilio.

Ma come facciamo a distinguere la buona scienza e la politica dalla cattiva scienza e dalla cattiva politica? Mi limiterò ad enunciare i miei primi 4 punti:

1. Il Covid è una grave malattia infettiva che è lieve per molti ma uccide persone vulnerabili

2. Anche il Covid lungo esiste, ma è esagerato dalla paura, dall’autodenuncia e dai gruppi di sostegno

3. Ci sono malattie più pericolose del covid

4. In termini assoluti, e forse relativi, il covid ucciderà di più nei paesi poveri

Per me la buona politica e la buona scienza si alimentano a vicenda. Ma bisogna fare uno sforzo per scoprirlo. All’inizio ho ascoltato con attenzione i-Sage ma poi ho notato cose strane. Una era la scomparsa di Allyson Pollock. Sapevo della Pollock dal suo lavoro nella difesa dell’NHS dalla privatizzazione, quindi come potevano essere scomparse? Anni prima avevo sentito parlare Margaret McCartney, un medico generico di Glasgow e scrittore. Il suo libro The Patient Paradox: Why Sexed-Up Medicine Is Bad for Your Health (2012) è un vero apri occhi. Dov’era lei nel dibattito? Poi ho scoperto George Davey Smith. Il nome mi era familiare per il lavoro di Danny Dorling, ma non mi ero reso conto che questo importante epidemiologo era anche un forte socialista. Presto mi trovai sulle tracce di tutta una serie di seri scienziati e specialisti della salute pubblica (la maggior parte dei quali non aveva firmato la Dichiarazione di Great Barrington) che avevano profonde perplessità sulla natura del dibattito e che si sentivano anche minati da ciò che molti a sinistra stavano dicendo.

Cito questo non per impressionare (beh, in parte) ma perché mentre la zoomocrazia laburista pedinava i-Sage, il gruppo Zero Covid Action e una variegata collezione di figure medico-politiche che cercavano di farsi un gran nome giocando sulle paure, queste persone cercavano anche di organizzare discussioni scientifiche sulle incognite del covid. Ho cominciato a imparare di più sulla complessità spesso nascosta delle malattie infettive. Questo mi ha portato ai miei prossimi 3 punti:

5. Tutta l’epidemiologia riguarda la complessità e l’incertezza con feedback inaspettati

6. La natura del covid come malattia respiratoria è che diventerà endemica

7. Il governo britannico ha dei consiglieri fantastici ma fallibili. Il governo stesso è inutile e guidato da un ciarlatano

Non ho tempo per Johnson, ma se Corbyn fosse stato al potere, probabilmente gli sarebbero stati dati gli stessi consigli dagli stessi consiglieri.

Ma penso anche che abbiamo bisogno di una medicina basata sull’evidenza e di una politica basata sull’evidenza. L’idea dell’EBM è che ciò che funziona in teoria può non funzionare in pratica. Negli anni ’60 lo specialista della cura dei bambini Benjamin Spock sosteneva che i bambini sarebbero stati più sicuri se fossero stati sdraiati sulla pancia. Se avessero vomitato, non sarebbero soffocati e la sindrome della morte improvvisa del lattante diminuirebbe. Sembrava avere perfettamente senso. Ma si è rivelato tragicamente sbagliato. Anche così la fede nella “logica” rispetto all’evidenza ha continuato a prevalere per troppo tempo. Le brave persone che facevano ciò che pensavano avesse senso hanno causato forse decine di migliaia di bambini che sono morti inutilmente. Purtroppo, la storia della medicina è spesso la storia di buone intenzioni che portano a cattivi risultati.

Il consiglio di Spock era un esempio di quello che oggi chiamiamo un intervento non farmaceutico. Quando è iniziata la pandemia sembrava che le NPI fossero la via da seguire – chiusure, bolle, maschere, schermi in perspex, lavoro da casa, controlli alle frontiere e così via. Lo capisco perfettamente. Ma un anno e mezzo dopo non abbiamo ancora idea di quali, se ce ne sono, funzionino nella pratica. Ci si aspetta che le accettiamo come una questione di fede. Il passo successivo è poi quello di dire che se non funzionano è probabilmente perché non le stiamo facendo abbastanza duramente – quindi ciò di cui abbiamo bisogno è più dello stesso. Così, forte è la fede che la sinistra è caduta per l’argomento che tutto ciò che conta è la politica NPI. Ogni variazione nel numero di casi di covid e nella mortalità è allora semplicemente un prodotto del fatto che il governo non ha la volontà di imporre le restrizioni più dure.

Alcuni diranno che anche se le NPI non funzionano non stanno necessariamente peggiorando le cose. L’esempio di Spock mostra che è una logica pericolosa. E anche se l’effetto di una NPI è neutro di per sé, può distoglierci in modo cruciale dallo scoprire cosa lo fa. Questo ci porta ai punti 8 e 9.

8. Il ruolo della politica nella pandemia è solitamente esagerato

9. Tutti gli interventi dovrebbero essere basati sull’evidenza. Questo non viene fatto per gli interventi non farmaceutici (NPI).

C’è qualcos’altro. Non possiamo chiuderci tutti. Qualcuno deve far andare avanti le cose – in realtà un bel po’ di persone. Sappiamo che il covid colpisce le comunità più povere che tendono a fare il lavoro che non può essere fatto da casa e in cui le persone vivono una sopra l’altra. Sappiamo anche che se una scuola è chiusa i bambini poveri sono i più svantaggiati. Quindi non siamo assolutamente insieme in questa situazione. Alcuni di noi si sono comportati molto bene, grazie, mentre altri ci hanno servito e continuano a servirci. Covid e la sua attenuazione è un atto di classe. Non basta dire: “bene, abbiamo sostenuto che queste persone hanno bisogno di un’indennità di malattia decente”. Dobbiamo tutti riflettere su come la nostra protezione sia il rischio di qualcun altro. Quindi questo è il punto 10.

10. Gli interventi farmacologici e non farmacologici cadono in modo diseguale e che le classi medie usano la loro posizione per scaricare il rischio sugli altri.

Forse anche alcuni NPI sono solo un passo troppo lungo per altri motivi? Non credo che un confine possa mai tenere fuori una malattia infettiva, ma faccio parte di quella tradizione socialista che crede che tutti i controlli alle frontiere siano razzisti. Sono inorridito dal fatto che le persone che una volta rispettavo ora inseguano il miraggio di zero covid, difendano le liste rosse, le liste ambra ecc, chiedano più controlli statali e celebrino la repressione statale in nome della salute pubblica.

11. La sinistra compensa i suoi fallimenti sostenendo il nazionalismo reazionario covid, i controlli razzisti alle frontiere, le fantasie zero covidQuello che dovremmo fare è impegnarci in una critica sociale sostenuta che guardi a come sia il covid come malattia che la nostra risposta ad esso è plasmata dal capitalismo e dalle sue disuguaglianze e fare campagna per il cambiamento in qualcosa di più che incontri zoom.

12. Un programma radicale guarderebbe al di là della chiusura dei cerotti ai fattori strutturali negli alloggi, nel lavoro, nel reddito e alla scala e alla natura della fornitura di servizi sanitari.

Siamo ora in un luogo importante dove abbiamo vaccini che funzionano. Penso che abbiano bisogno di un attento monitoraggio, ma finora non c’è nulla che suggerisca che non dovremmo persuadere la gente a prenderli. Ma io dico persuadere. Non credo che dovremmo forzare le persone. Infatti, penso che la forza sia controproducente perché sarà usata dallo stato repressivo contro le persone più oppresse. Avrei pensato che questa fosse una politica di sinistra per idioti. Eppure sembra che per molti a sinistra la più alta forma di lotta di classe sia condannare Boris Johnson mentre si chiede che lo stato che dirige prenda azioni più decisive per costringere le persone.

C’è qualcosa di peggio. Molti a sinistra chiedono di “salvare i nostri bambini”, pungolandoli. Ma sappiamo che i bambini sono a rischio minimo. Eppure ci sono persone che hanno bisogno di vaccini oggi che sono a rischio molto maggiore. Il problema è che sono in America Latina, in Africa e in Asia e hanno bisogno di qualcosa di più della solidarietà a buon mercato di una riunione di zoom. Quindi questi sono i miei due punti finali.

13. I vaccini funzionano e gli adulti dovrebbero essere incoraggiati ma non costretti a farli

14. La disuguaglianza globale dei vaccini è una disgrazia peggiorata dalle richieste di dare la priorità ai bambini del mondo ricco a basso rischio

Questo punto di vista è di nicchia?

Se è così, la vergogna è forse di coloro che immaginano di poter usare il covid per combattere una guerra per procura contro il capitalismo da dietro i loro divani“.