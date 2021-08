Situazione incendi drammatica in Aspromonte, le fiamme minacciano le Foreste Vetuste: “chiesto l’intervento dell’Esercito per fronteggiare questa emergenza catastrofica”

MeteoWeb

La situazione continua ad essere drammatica nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, in Calabria. “L’incendio di San Luca non si placa e minaccia le Foreste Vetuste dell’Aspromonte. Ininterrottamente, tutti gli uomini delle Associazioni coinvolte nella Campagna AIB del Parco insieme a Calabria Verde, Vigili del Fuoco, decine di volontari, supportati anche da mezzi aerei, stanno lottando contro le fiamme. Ma non basta. Abbiamo chiesto l’aiuto dell’Esercito e di chiunque possa sostenerci, è una lotta contro il tempo!”, riporta una nota del Parco Nazionale.

Anche sull’area Grecanica si continua a lavorare per domare le fiamme. “Siamo sul luogo dell’incendio assieme ai numerosi volontari di San Luca, amici del Parco, unitamente ai Carabinieri del nucleo biodiversità che gestisce la Riserva di Valle Infernale. Il fuoco si avvicina pericolosamente alla Faggeta, patrimonio Unesco. Servono urgentemente mezzi aerei ed i migliori operatori da terra, la situazione è veramente difficile. Questa mattina ho scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, a S.E. Il Prefetto di Reggio Calabria, al Ministro della transizione ecologica e al Presidente della Regione per spiegare che purtroppo, oltre alle vittime, si stanno distruggendo ettari ed ettari di patrimonio boschivo e le fiamme si stanno propagando pericolosamente verso la Faggeta di Valle Infernale Patrimonio Unesco. Ho chiesto di voler inviare con la massima urgenza unità e mezzi a supporto e ove fosse possibile si chiede l’intervento dell’Esercito, al fine di fronteggiare questa emergenza catastrofica”, afferma il Presidente Leo Autelitano.