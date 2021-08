Sorbetto contaminato da ossido di etilene, scatta il ritiro del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTI]

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo a scopo precauzionale per quattro lotti di vari gusti di sorbetto artigianale a marchio Segel, per “possibili tracce di ossido di etilene nella farina di carrube”. utilizzata nella produzione del prodotto in questione. Il sorbetto Segel è venduto in bottiglie di vetro da 500 grammi; i numeri di lotto e le scadenze interessati dal richiamo sono i seguenti:

Sorbetto artigianale limoncello, con il numero di lotto L220621LOb e la scadenza 22/12/2022.

Sorbetto artigianale mandarino, con il numero di lotto L230621Mb e la scadenza 23/12/2022.

Sorbetto artigianale limone, con il numero di lotto L210221Lb e la scadenza 21/12/2022.

Sorbetto artigianale fragola, con il numero di lotto L090621Fb e la scadenza 09/12/2022.

I sorbetti richiamati sono stati tutti prodotti dall’azienda Segel Srl, nello stabilimento della frazione di Comacchio in provincia di Ferrara di via Marina 167 a Porto Garibaldi.

