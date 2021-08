SpaceX si prepara a una nuova storica pietra miliare: con Inspiration4 in orbita il primo equipaggio composto esclusivamente da civili

MeteoWeb

Tra un mese SpaceX farà la storia con Inspiration4, il primo volo spaziale interamente composto da civili al mondo.

Il 15 settembre, 4 persone diventeranno astronauti quando saliranno su una capsula SpaceX Crew Dragon e verranno lanciati nello Spazio. L’equipaggio, guidato da Jared Isaacman, un imprenditore miliardario del New Jersey (che ha finanziato il volo), scriverà un nuovo capitolo della storia: sarà il primo volo spaziale con equipaggio a viaggiare intorno alla Terra senza astronauti professionisti a bordo. L’equipaggio è stato selezionato all’inizio di quest’anno, ed ha lavorato duramente per allenarsi per il momento cruciale, ormai a poche settimane di distanza.

Il nuovo equipaggio si prepara al lancio

Inspiration4 volerà con Isaacman al comando di un equipaggio che include Hayley Arcenaux, 29enne, assistente medico di St. Jude e sopravvissuto al cancro alle ossa, della Louisiana; l’ingegnere Chris Sembroski, della Carolina del Nord; e il geoscienziato, divulgatore scientifico e artista Sian Proctor, che è stato anche professore al South Mountain Community College in Arizona.

Isaacman sta usando il viaggio nello Spazio e ritorno per sensibilizzare e finanziare il St. Jude’s Children’s Research Hospital.

Durante il loro volo, i futuri astronauti verranno lanciati in orbita su un razzo SpaceX Falcon 9, orbiteranno attorno alla Terra per 3 giorni e poi torneranno a casa con uno splashdown. Per fare tutto questo si sono allenati per mesi: hanno ricevuto l’addestramento con centrifuga, quello per la sopravvivenza in acqua e con la camera iperbarica.

Più di recente, l’equipaggio ha avuto l’opportunità di allenarsi con un jet da combattimento come parte della formazione, che continuerà fino al decollo il mese prossimo.

L’equipaggio decollerà a bordo di una capsula SpaceX Crew Dragon dal complesso 39A al Kennedy Space Center della NASA in Florida. Il lancio, attualmente in fase di documentazione per una serie su Netflix, è previsto per il decollo non prima del 15 settembre.