Spazio, altri problemi per la Starliner: la navicella torna in fabbrica per malfunzionamento delle valvole

“La navicella spaziale Starliner torna in fabbrica per problemi alle valvole”. E’ quanto comunicato dalla Boeing che ha sviluppato e costruito il veicolo spaziale per la Nasa. In origine la Starliner doveva partire per la Iss alla fine di luglio, ma la missione è stata più volte rinviata, prima a causa di problemi dopo l’arrivo del modulo di ricerca russo Nauka e poi a causa delle valvole del sistema di propulsione dello Starliner.