Spazio, Elon Musk annuncia: spediti oltre 100mila “modem” Starlink

SpaceX ha spedito finora oltre 100.000 terminali Starlink in 14 Paesi: lo ha reso noto il fondatore e promotore del progetto Elon Musk.

Starlink è un’iniziativa finalizzata a creare una rete di decine di migliaia di satelliti in grado di fornire un servizio internet a banda larga e a bassa latenza a utenti in qualunque luogo della Terra.

Nel pacchetto è compresa un’antenna satellitare, un alimentatore e un router Wi-Fi.

SpaceX ha lanciato il servizio nel 2020 con un programma che ha consentito ad alcuni utenti di abbonarsi al costo di 99 dollari al mese.