Una Luna piena come nessun’altra nel 2021: stasera la “Luna Blu dello Storione” illuminerà il cielo

Stasera avverrà un evento astronomico particolare, sebbene per coloro che non ne sono a conoscenza passerà inosservato. Stasera sorgerà la Luna piena. Nonostante apparirà simile a quelle del resto dell’anno, sarà diversa da qualsiasi altro plenilunio del 2021 perché si tratterà di una Luna Blu.

Le Lune Blu sono comunemente considerate come il secondo plenilunio che avviene nello stesso mese. Questo si verifica ogni 2-3 anni: l’esempio più recente è stata la Luna Blu di Halloween del 2020. Tuttavia, il plenilunio di stasera deve il suo nome ad un’altra coincidenza “da calendario”. Quasi tutte le stagioni hanno 3 pleniluni, ma a distanza di qualche anno, c’è una stagione che ha un plenilunio “extra”. Quando si verifica ciò, la terza delle 4 Lune piene è considerata una Luna Blu stagionale. Quella di stasera è la terza delle 4 Lune piene dell’estate 2021.

Nonostante il suo nome, il satellite non apparirà blu. Il plenilunio di stasera somiglierà a qualsiasi altra luna piena dell’anno, sebbene possa apparire leggermente rosso, arancione o giallo quando il satellite è vicino all’orizzonte, per la stessa ragione per cui i tramonti a volte emettono colori vibranti.

In generale, il plenilunio di agosto ha diversi nomi che gli sono stati assegnati nel corso dei secoli sulla base dei cambiamenti nella natura o del comportamento degli animali. Uno dei nomi più comuni è “Luna dello Storione”, poiché agosto era il periodo migliore per pescare questo pesce nei Grandi Laghi o nel Lake Champlain, riporta l’Almanacco dell’agricoltore. Di conseguenza, la coincidenza degli eventi potrebbe portare alcuni a chiamare il plenilunio di questa sera “Luna Blu dello Storione”. Altri nomi per la Luna piena di agosto includono “Luna del Grano”, “Luna delle Ciliegie Nere” e “Luna delle Ombre della Montagna”.

Dopo questa sera, bisognerà attendere altri 2 anni per vedere di nuovo una Luna Blu: la prossima sorgerà il 30 agosto del 2023.