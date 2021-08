Piena del fiume Adige in Veneto: stato di attenzione per i territori rivieraschi

MeteoWeb

Il Veneto e’ interessato in queste ore dalla piena del fiume Adige: il colmo di piena e’ transitato alla sezione di Albaredo alle ore 8 di oggi e si prevede il transito del colmo di piena alla sezione di Boara Pisani in tarda serata. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, dunque, ha emesso un nuovo bollettino che decreta lo stato di attenzione nei bacini idrografici della regione.

Lo stato di criticita’ riguarda solamente i territori rivieraschi del fiume per la piena in corso. Nel dettaglio, dalle 14 di oggi, 6 agosto, alla stessa ora di domani, sabato 7, e’ stato dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta arancione), relativamente alla rete idraulica principale – in relazione alla piena del fiume Adige – per i seguenti bacini: Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR); e Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV). Dichiarata l’allerta gialla per il bacino Adige-Garda e Monti Lessini (VR).