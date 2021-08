Maltempo Veneto: stato di pre-allarme a Verona per il passaggio della piena dell’Adige

MeteoWeb

Alla luce degli aggiornamenti meteo previsti per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticita’ idrogeologica con stato di pre-allarme sui bacini idrografici di Adige-Garda e Monti Lessini; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione. La criticita’ idraulica arancione e’ riferita al transito della piena del fiume Adige. Il transito del picco di piena a Verona e’ previsto per la tarda serata di oggi e a Legnago nella mattinata di domani.

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha disposto la chiusura delle alzaie lungo l’Adige – le discese che portano all’argine – in tutto il territorio comunale, in seguito all’innalzamento del livello del fiume, salito in un’ora di 30 centimetri. Chiusi, in via precauzionale, anche due ponti in paesi della provincia. La polizia locale, informa il sindaco, sta provvedendo alla chiusura, mentre e’ gia’ stato allertato il personale della Protezione Civile. Ai cittadini il Comune chiede di evitare ogni attivita’ (passeggiate, corsa) nelle zone piu’ basse del letto dell’Adige.

Le previsioni meteo indicano che, dopo il passaggio della perturbazione tra la sera di ieri e il primo mattino di oggi, nella giornata odierna permangono sulla regione condizioni di moderata instabilita’, con possibilita’ di locali rovesci e temporali (specie su zone prealpine e pianura nord orientale). Nella giornata di domani venerdi’ 6 agosto 2021 la circolazione tendera’ a diventare anticiclonica e l’instabilita’ sara’ minore, pur essendo ancora possibile qualche locale piovasco o rovescio, anche temporalesco.