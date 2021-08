Studio dell’università di Oxford dimostra calo dell’efficacia dei vaccini sulla variante Delta: “terza dose necessaria entro 7-8 mesi dalla seconda”

MeteoWeb

Un nuovo studio scientifico realizzato dall’università di oxford nel Regno Unito ha dimostrato che l’efficacia dei vaccini Pfizer e AstraZeneca è diminuita almeno del 15% contro la variante Delta rispetto alla variante Alfa. Lo studio ha anche dimostrato che le persone vaccinate possono comunque essere contagiate e, in quel caso, diventano contagiose esattamente come quelle non vaccinate. I risultati dello studio dimostrano anche che l’efficacia del vaccino di Pfizer diminuisce molto più rapidamente di quello di AstraZeneca, perdendo efficacia mese per mese. La conclusione dello studio è che chi ha fatto il vaccino con il ciclo completo (due dosi), dovrebbe essere sottoposto ad un richiamo con la terza dose non oltre 7-8 mesi dopo la seconda dose.