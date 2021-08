Sughi pronti contaminati richiamati dai supermercati: contengono ossido di etilene, l’avviso del Ministero della Saltute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna alcuni avvisi di richiamo per sughi pronti venduti nei supermercati italiani e potenzialmente contaminati con ossido di etilene. Nello specifico si tratta di Sugo alla carbonara e Sugo ai 4 formaggi a marchio Più Gusto. Il ritiro a scopo precauzionale è stato disposto per “Possibile presenza di ossido di etilene in un additivo (farina di semi di carrube) impiegata nella materia prima impiegata nella produzione del sugo“. Ecco le tipologie e i lotti dei prodotti richiamati: