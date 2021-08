Maltempo, temporale e doppio arcobaleno a Milano: grandine sulla città in serata – FOTO e VIDO

MeteoWeb

Intorno alle 18:30, un forte temporale ha colpito Milano ed è ancora in atto sui quadranti occidentali della città. Il temporale ha portato finora 14mm di pioggia, mentre la temperatura è di +15°C. La pioggia è stata accompagnata anche dalla grandine, come dimostra il video in fondo all’articolo, mentre un doppio arcobaleno ha subito salutato il passaggio del temporale (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

