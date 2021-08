Maltempo, temporali e calo delle temperature in Puglia: violenta grandinata nel Leccese, allagamenti nel Barese – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi diverse zone della Puglia. Nel Salento, il maltempo è stato accompagnato anche da intense grandinate e da un repentino calo delle temperature. Chicchi di ghiaccio grossi come noccioline sono caduti nel comprensorio tra Arnesano, Monteroni e il centro abitato di Carmiano, in provincia di Lecce, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Dopo l’ondata di maltempo, durata circa mezz’ora, la situazione è tornata alla normalità e le temperature si sono assestate sulle medie stagionali dopo essere scese fino a +22-23°C. Segnalati alcuni allagamenti ad Altamura, nel Barese.

La pioggia è caduta con intensità diversa su quasi tutto il territorio provinciale di Taranto. Le zone più colpite dalla grandine sono quelle di Grottaglie, Castellaneta e Manduria. Per Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto, “serve un’immediata ricognizione dei danni. Siamo in una fase molto delicata, a ridosso della vendemmia e anche le olive sono esposte. Gli agricoltori pugliesi contano molto su questa raccolta per far quadrare i bilanci in sofferenza dopo un anno e mezzo di crisi economica Covid“. L’agricoltura, dice Confagricoltura, “è il primo settore economico a subire le conseguenze del clima. Senza dimenticare il rischio alluvioni che porta il territorio a passare da un eccesso all’altro: da zero pioggia a fenomeni violenti, con l’acqua che scorre sui terreni aridi e non viene assorbita causando, peraltro, forte erosione del suolo fertile“.

