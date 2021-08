Maltempo, forti temporali in Puglia: oltre 70mm in un’ora a Vico del Gargano, allagamenti a Trani – VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi la Puglia. Nel primo pomeriggio, un temporale si è abbattuto su Giovinazzo, in provincia di Bari, scaricando 38mm di pioggia e raffiche di vento fino a 55km/h. A Trani, si è allagato il sottovia di Pozzopiano: la strada è stata completamente chiusa mentre forze dell’ordine e volontari sono intervenuti con una pompa idrovora per ripristinare la viabilità. Disagi alla circolazione anche in altri punti della litoranea.

Ma i fenomeni più violenti hanno interessato in seguito il Gargano, in particolare il settore centro-orientale. Si registrano accumuli di 74mm a Vico del Gargano, con oltre 70mm caduti in poco più di un’ora dalle 17:30 alle 18:45. 16mm caduti a Vieste, con raffiche di vento fino a 41km/h.

Di seguito, alcune immagini del maltempo che oggi ha colpito la Puglia.

