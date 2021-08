MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 6.2 è avvenuto si è verificato in South Georgia & the South Sandwich Is. alle 19:53 ora italiana, 15:53 orario locale nella zona del terremoto, nell’Oceano Atlantico, con coordinate geografiche (lat, lon) -57.86, -25.404 ad una profondità di 77 km. (Dati: INGV)