Nessun terremoto a Roma: quella che sembrava una scossa era in realtà il boato di un boom sonico

MeteoWeb

Quella che si credeva essere una scossa di terremoto, avvertita questa sera nella capitale, si è rivelato essere in realtà un boom sonico. A Roma è stato avvertito un forte boato e le segnalazioni giunte in pochi minuti alla nostra redazione sono state numerose, ma i sismografi INGV non hanno segnalato nulla.

Probabile dunque si sia trattato del boom sonico di un aereo, definito anche bang supersonico, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono.