Terremoto al largo della costa orientale del Giappone, scossa avvertita anche a Tokyo

Forte scossa di terremoto al largo della costa della prefettura orientale di Ibaraki, in Giappone: l’evento, magnitudo 6.0, è stato registrato alle 05:33 ora locale (le 22:33 di ieri in Italia), e non ha comportato alcun allarme tsunami, né danni a persone e cose.

L’epicentro è stato localizzato a circa 100 km a nord di Tokyo, dove sono in corso i Giochi Olimpici: in città il sisma è stato avvertito soprattutto ai piani alti di edifici e grattacieli, senza destare preoccupazione.