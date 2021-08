Terremoto, forte scossa in Austria: avvertita dalla Germania al Nord Italia. Mappe e dati

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito alle 23:15 di stasera l’Austria occidentale, con epicentro a Worgl, non lontano da Innsbruck. La scossa è stata avvertita in un’ampia area dell’Europa centrale, dal sud della Germania al Nord dell’Italia, in modo particolare in Trentino Alto Adige, ma anche in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.