Terremoto in Friuli Venezia Giulia: scossa nettamente avvertita dalla popolazione [LIVE]

Una scossa di terremoto si è verificata alle 17:21 in Friuli Venezia Giulia, con epicentro a Cividale del Friuli. Secondo le rilevazioni dei sismografi si tratta di un sisma di magnitudo 2.9, ma nonostante l’entità moderata, la scossa è stata particolarmente avvertita dalla popolazione per via del fatto che l’ipocentro si trova ad una profondità di soli 7,2 km.