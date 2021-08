Terremoto Haiti, peggiora ancora il bilancio delle vittime: 1419 morti. Ora si teme la tempesta Grace, rischio inondazioni

MeteoWeb

Le vittime del terremoto di magnitudo 7,2 di Haiti, sono almeno 1.419. Il sisma ha colpito Haiti sabato mattina e secondo la protezione civile del Paese, il bilancio sembra destinato ancora a salire, come riporta il Washington Post. Scuole, centri medici, chiese, ponti e oltre 84.000 case sono crollate o sono state danneggiate dal sisma, che si è abbattuto su una regione già colpita dall’uragano Matthew nel 2016. La tragedia è stata l’ultima per la nazione più povera dell’emisfero occidentale, devastata 11 anni fa da un terremoto che ha ridotto in rovina la capitale, dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moïse il mese scorso.

Ora i cittadino scavano a mani nude per recuperare i sopravvissuti e intanto soccorritori e medici con poche attrezzature stanno lavorando febbrilmente per salvare i feriti. Intanto la tempesta tropicale Grace minaccia di causare inondazioni improvvise e frane. Le forti piogge sono già iniziate oggi pomeriggio, spingendo i nuovi senzatetto sfiniti a cercare riparo. “Stiamo chiedendo aiuto“, ha detto Marie-Helene L’Esperance, sindaco della città portuale di Pestel, alla Pacific Radio di Haiti. ”Ogni casa è stata distrutta, non c’è nessun posto dove vivere, abbiamo bisogno di rifugi, assistenza medica e soprattutto acqua. Non abbiamo avuto nulla per tre giorni e le vittime ferite stanno iniziando a morire”.