Terremoto magnitudo 7 ad Haiti: tanti edifici crollati, si teme un ampio disastro con tante vittime [LIVE]

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 7 si è verificato poco fa, alle 14:29, ad Haiti, e in particolare nell’arrondissement di Anse-à-Veau nel dipartimento di Nippes. L’ipocentro è stato registrato ad un profondità di 10 km. In seguito è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 5.2. Un’allerta tsunami era stata diramata dall’istituto geologico americano USGS ma poi è stata revocata.

Le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo mostrano tanti edifici crollati. La Protezione civile del Paese ha reso noto che si registrano delle vittime. “Un alto numero di vittime è probabile e il disastro è probabilmente ampio“, ha detto l’USGS.

Al momento è noto che almeno cinque persone, tra cui due bambini di sette e nove anni, sono morte e molte altre sono rimaste ferite. Quattro delle cinque vittime identificate sono state registrate ad Aquin e l’altra a Nippes, secondo quanto riferisce ‘Gazete Haiti’.

Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, su Twitter ha espresso le sue “condoglianze ai parenti delle vittime” del terremoto “che ha causato diverse perdite di vite umane e danni materiali in diverse regioni del Paese”. “Faccio appello allo spirito di solidarieta’ e di impegno di tutti gli haitiani perche’ si uniscano per affrontare questa drammatica situazione che stiamo vivendo”, ha aggiunto Henry, “l’unione fa la forza”.

Già nel 2010 Haiti fu colpito da un forte terremoto che fece 250 mila morti.

In arrivo la tempesta tropicale ‘Grace’

Come se non bastasse il terremoto, una nuova minaccia per Haiti arriverà dal meteo. Nel Paese, devastato dal sisma, infatti, è atteso nella notte tra lunedì e martedì il passaggio della tempesta Grace che al momento si muove ad una velocità di 35km/h. Ad Haiti potrebbe portare venti fino a 65km/h.