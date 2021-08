Lieve terremoto nel Golfo di Pozzuoli: scossa avvertita in prossimità della costa – MAPPE e DATI

MeteoWeb

Lieve scossa di terremoto, oggi pomeriggio, nel Golfo di Pozzuoli. L’evento ha avuto magnitudo 2.2, profondità di 3,6km ed è stato registrato circa 2 km a est di Bacoli alle ore 16:51.

La scossa è stata avvertita dagli abitanti del comune di Pozzuoli, soprattutto in prossimità della costa. L’Amministrazione Comunale insieme all’ufficio di Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue in tempo reale l’evolversi dei fenomeni in raccordo con l’Osservatorio Vesuviano.

Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.